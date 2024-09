Prima Categoria, supersfida Gravellona San Pietro - Piedimulera

Altra domenica di grandi sfide in Prima Categoria e non potrebbe essere diversamente, vista la quantità di squadre che vogliono vincere questo campionato.

Ma la notizia in queste ore arriva da Torino dove il giudice sportivo ha dato partita persa al Piedimulera contro la Quaronese (era finita 3 a 3) per l'irregolarità nel tesseramento di un giocatore della squadra ossolana. Sanzione che comporta anche la squalifica del dirigente accompagnatore del Piediumulera sino al 22 novembre.

Tornando alla prossima giornata, senza nulla togliere all’interessante incontro Sizzano-Carpignano, stavolta i riflettori saranno puntati soprattutto sul “Boroli” di Gravellona e sul “Brocca” di Cannobio.

Gli arancioneri di Agostini ospiteranno il Piedimulera di Poma, le due capolista del campionato: finora il cammino delle due formazioni è stato parallelo, con due vittorie nelle prime due giornate, e un pareggio domenica scorsa.

La Cannobiese, reduce dalla sonora vittoria di Villadossola, ospita un Bagnella in crescita, guidato dalla sua coppia d’oro Salzano-Cabrini. Entrambe le formazioni sono a quota cinque punti, serve una vittoria per inseguire la vetta.

Derby ossolano sempre molto sentito al “Bonomini” di Vogogna: una Virtus delusa per le sconfitte contro Gravellona e Cannobiese deve cercare una vittoria scacciacrisi, ma anche i verdi di Castelnuovo hanno bisogno dei tre punti per risollevarsi, visto l’avvio deficitario che ha portato solo un pareggio e due sconfitte.

Partita non facile per l’Agrano, che giocherà in casa della Quaronese. I vercellesi hanno conquistato il primo punto del loro campionato a Piedimulera nello scorso turno, mettendo in difficoltà la capolista; gli uomini di Lopardo vogliono proseguire il loro cammino verso una tranquilla salvezza.

Compito impegnativo anche per il Fondotoce, di scena a Borgosesia contro il Valduggia: entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta interna nell’ultimo turno, con molti gol al passivo.

La Varzese riceve la Serravallese, che ha finora collezionato una vittoria, un pareggio e una sconfitta. I ragazzi di Chiaravallotti hanno iniziato bene la stagione, e vantano il terzo migliore attacco del girone, come dimostrano i cinque gol rifilati al Valduggia domenica scorsa.

Tutte le gare inizieranno alle ore 15.

Vogogna - Virtus Villadossola; Cannobiese - Bagnella; Gravellona San Pietro - Piedimulera; Quaronese - Agrano; Romagnano - Momo; Sizzano - Carpignano; Valduggia - Fondotoce; Varzese - Serravallese