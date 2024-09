Stasera in consiglio comunale si discute di scuola e del futuro dei frati cappuccini

È convocato per questa sera, venerdì 27 settembre alle 21.00, il prossimo consiglio comunale di Domodossola. Diversi i punti all’ordine del giorno. In primo luogo, l’approvazione del bilancio consolidato -esercizio 2023 e di una variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2024-2025-2026.

Tra i punti più importanti da discutere, per l’amministrazione comunale, il “dimensionamento scolastico per l’anno 2025-2026”, con proposte di revisione e dimensionamento delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio del comune, ma anche una mozione dei gruppi consiliari di Fratelli d’Italia e Lega sulla “cessazione della presenza dei frati cappuccini e futuro delle opere da essi gestite”.

Il consiglio comunale discute poi della concessione al Ciss Ossola di due alloggi comunali in via Monte Grappa per l’attivazione del progetto di co-housing denominato “alloggi in autonomia”. Infine, un’interpellanza del gruppo consiliare del Partito Democratico in merito alla valorizzazione delle antiche mura della città.