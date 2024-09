A Verbania un corso regionale per i soccorritori acquatici dei vigili del fuoco

Nella settimana dal 23 al 27 settembre si è svolto presso il comando dei vigili del fuoco di Verbania il corso regionale di soccorritore acquatico (SA), che ha visto la partecipazione di 15 allievi provenienti da tutte le province del Piemonte.

Il corso SA è il completamento del percorso formativo-professionale del sistema per il contrasto al rischio acquatico; è rivolto agli allievi che sono in possesso di brevetti precedentemente acquisiti, come l’autoprotezione in ambiente acquatico, il salvamento a nuoto ed il corso da soccorritore fluviale alluvionale. Il progetto formativo prevede delle lezioni svolte in aula, ma soprattutto delle abilità da apprendere nelle numerose attività svolte in ambiente acquatico.

Nell’ultima revisione del programma la direzione centrale per la formazione ha introdotto inoltre un’esercitazione notturna, finalizzata all’applicazione di tecniche di orientamento e all’utilizzo di attrezzature specifiche.

Una volta superati gli esami di fine corso, gli allievi hanno acquisito delle competenze finalizzate a riconoscere i rischi presenti negli svariati ambienti acquatici, hanno imparato a proteggersi da questi attraverso l’uso dei Dpi ed effettuare operazioni di soccorso a pericolante da terra, da natante o entrando in acqua; hanno infine imparato a collaborare con gli altri colleghi Specialisti, essendo parte integrante del dispositivo di soccorso.