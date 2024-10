Vagna, una giornata in compagnia organizzata dal gruppo Arsciol

Il gruppo Arsciol di Vagna organizza, per domenica 6 ottobre, un incontro aperto alla cittadinanza presso la tensostruttura della casa parrocchiale. L’evento è organizzato in occasione della concessione delle ex scuole di Tagliaroli come sede sociale del gruppo, da sempre impegnato nella valorizzazione delle storie e delle tradizioni del territorio.

La giornata prevede un pranzo conviviale, dal costo di 25 euro (15 euro per i bambini e ragazzi fino a 15 anni), a base di baccalà mantecato, ravioli di zucca al sugo di salsiccia, baccalà alla vicentina con polenta, formaggio e torta Creula.