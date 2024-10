Cestistica, debutto amaro: Rivarolo vince con un netto 90-64

Non l'esordio che voleva la Cestistica in Dr1. Granata travolti da Rivarolo: 90-64 a favore dei torinesi, che hanno indirizzato il match fin dalle prime battute con una grande serata offensiva dei loro tiratori. Piu' dieci al primo intervallo(32-22), piu' 20 a metà gara( 53-33) e addirittura più 31 al 30' per Rivarolo.

Domo ha avuto Nagini con 14 punti, Maestrone con 13 e Donaddio a 10. Non hanno inciso invece Realini, Frank e Cerutti. "Usciamo dal palazzetto con la testa bassa - spiega il presidente Nicola Guerra - ma dobbiamo essere consapevoli che se ci approcciamo a questo campionato con la giusta mentalità e tanto lavoro in palestra possiamo metterci a livello dei nostri avversari per ritmo e intensità. Siamo solo all'inizio, la stagione è molto lunga".