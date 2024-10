Seconda Categoria, Esio e Fomarco avanti a punteggio pieno

Terza giornata di Seconda Categoria in archivio, e il quartetto a punteggio pieno perde un pezzo: il Gargallo cede sul campo dell’Esio e lascia in vetta i verbanesi insieme a Varallo Pombia e Fomarco.

Vittoria dunque dell’Esio nel big-match, una partita pirotecnica decisa dalla tripletta di Primatesta nei primi venti minuti, seguita dalle reti di Tasin e Campion per i verbanesi. Il 5-3 finale è una prova di forza della matricola terribile verbanese, ma anche il Gargallo non ha demeritato.

Non perde terreno il Fomarco, che supera all’inglese una coriacea Voluntas Suna. Il 2-0 finale porta le firme di Franzetti su rigore e Ghidini, che indirizzano la partita già nel primo tempo. L’espulsione dello stesso Franzetti non compromette la gara degli ossolani, che rimangono così in vetta a punteggio pieno.

Mister Tiziano Piccinini è raggiante: “Bella vittoria, contro una buona squadra. Sono molto soddisfatto della mia squadra, stiamo giocando davvero bene, la caratura da categoria superiore che hanno diversi nostri elementi si sta vedendo. I nostri avversari hanno giocato meglio nei primi venti minuti, e Rezzonico ha dovuto fare un paio di buone parate, poi noi abbiamo preso le misure e ci siamo guadagnati il rigore, e da lì in poi abbiamo rischiato poco o nulla, nonostante l’espulsione, peraltro discutibile. Sono convinto di avere una buona squadra, con tanti elementi esperti e molti giovani che stanno crescendo, di sicuro possiamo e dobbiamo puntare almeno ai playoff. Le altre pretendenti sono lì dove pensavo di trovarle, solo la Crevolese è partita male, comunque il campionato è appena iniziato. Noi dobbiamo proseguire su questa strada e fare il nostro percorso”.



Il Casale Corte Cerro si fa sorprendere sul terreno amico dal Dormelletto Comignago, finisce 1-2. E dire che i cusiani si erano portati avanti con Carlucci, ma gli ospiti hanno avuto la forza di ribaltarla e si sono portati a casa i primi tre punti della stagione. Prosegue il buon momento per la Pro Vigezzo, che va a vincere con autorità a Maggiora. Il 3-1 finale dei vigezzini è firmato da Piraglia, Pidò e Ferrari, che ribaltano il vantaggio iniziale dei novaresi. Prima vittoria stagionale per la Crevolese di Bertaccini, che vince nel finale il derby ossolano contro il Crodo per 2-1, e lascia gli antigoriani a quota zero. Le reti sono state segnate da Malvicini e La Sala per i gialloblù, e da Bianchetti su rigore per i rossoverdi. T

I risultati: Casale Corte Cerro - Dormelletto Comignago 1 - 2; Cireggio - Castellettese 1 - 3; Crevolese - Crodo 2 - 1; Esio Verbania - Gargallo 5 - 3; Fomarco Don Bosco Pievese - Voluntas Suna 2 - 0; Maggiora - Pro Vigezzo 1 - 3; Varallo Pombia - Riviera D'Orta 2 - 0

Classifica: Fomarco Don Bosco Pievese, Esio, Varallo Pombia 9 - Gargallo, Pro Vigezzo, Castellettese 6 - Voluntas Suna, Casale Corte Cerro 4 - Comignago, Crevolese 3 - Maggiora, Riviera D'Orta 1 - Cireggio, Crodo 0