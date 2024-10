Terza Categoria: Pregliese sola al comando

Va in archivio la terza giornata di Terza Categoria, e la classifica inizia piano piano a delinearsi: delle tre squadre che erano al comando a punteggio pieno, solo la Pregliese ha ottenuto i tre punti, vincendo proprio contro l’Armeno. Ora gli uomini di Gianni Lipari guardano tutti dall’alto in basso.

I gialloverdi ossolani conquistano i tre punti con una prova autoritaria sul difficile campo dell’Armeno, e ancora una volta c’è bomber Piroia sugli scudi: una doppietta per lui, che dunque porta il suo personale score a sette reti dopo solo tre giornate di campionato. In mezzo alle due reti del capocannoniere del campionato c’è anche il sigillo di Alemanno, che contribuisce al 3-1 finale dei gialloverdi.

Prima sconfitta per il Montecrestese, che deve cedere l’intera posta ad un volitivo San Maurizio. Per gli uomini di Daoro va a segno il bomber Mattei, ma i cusiani trovano il guizzo decisivo in pieno recupero e volano solitari in seconda posizione.

Arriva finalmente la prima gioia per la Mergozzese, squadra con forti ambizioni che sta trovando la giusta quadratura. Si sblocca il forte attacco ossolano, e le reti di Brunetti, Bossi, Jodero e Giusto regalano tre punti alla formazione di mister Pascale.

Bel colpo esterno della Virtus Crusinallo, che si impone per 1-0 sul campo di un Oleggio Castello sin qui deludente: i cusiani sbagliano subito un rigore con Baya in avvio, ma trovano poi il gol che vale tre punti importanti.

Ancora ko il Verbania Olympia, sconfitto 0-4 sul campo del Meina.

I risultati: Meina - Verbania Olympia 4 - 0; Armeno - Pregliese 1 - 3; Libertas Vaprio - Mergozzese 2 - 4; San Maurizio - Montecrestese 2 - 1; Soccer Gattico Veruno - Valsessera 1 - 5; Oleggio Castello - Virtus Crusinallo 0 - 1

Classifica: Pregliese 9 - San Maurizio 7 - Montecrestese, Armeno, Virtus Crusinallo, Meina 6 - Valsessera, Mergozzese 4 - Libertas Vaprio 3 - Oleggio Castello 1 - Soccer Gattico Veruno, Verbania Olympia 0