A Domodossola il ciclo di incontri "Oltre… la morte tra realtà e rappresentazione"

Venerdì 11 ottobre, alle ore 21, presso Casa don Gianni a Domodossola, avrà inizio la rassegna "Oltre… La morte tra realtà e rappresentazione", un ciclo di incontri dedicati al tema del lutto e della perdita, visti attraverso le lenti delle diverse forme d'arte. L'iniziativa è promossa da Oltre, un gruppo di genitori che, dopo aver vissuto la tragica esperienza della perdita di un figlio o di una figlia, si è unito per supportarsi reciprocamente nel trovare un senso e una via per continuare a vivere.

L'evento si rivolge non solo a chi ha vissuto lutti personali, ma alla comunità intera, esplorando insieme il tema della morte e della perdita, in un contesto di condivisione e riflessione. Davide Sisto, filosofo e tanatologo, aprirà la rassegna con l'intervento su "Lutti e perdite nel tempo di Facebook, TikTok e ChatGpt", affrontando il tema nel contesto dei social media.

Il 18 ottobre, il professor Michele Marangi, esperto di media e comunicazione, guiderà il pubblico nell'incontro "After Life. Il lutto nei film e nelle serie TV", analizzando come il cinema e le serie TV trattino la tematica della morte. Seguirà, l'8 novembre, Chiara Ulivi, storica dell’arte e social manager della Galleria degli Uffizi, che parlerà de "La morte negli occhi e nelle mani degli artisti", un viaggio iconografico attraverso l'arte.

L’ultimo appuntamento, il 15 novembre, vedrà l’antropologo Marco Pollarolo e l'artista Stefano Giorgi proporre lo spettacolo "Ubbikai. La madre muerte", una riflessione teatrale sulle fiabe millenarie.

Tutti gli incontri si terranno alle ore 21 a Casa don Gianni e saranno moderati da Francesca Oliva, psicologa e tanatologa, e Mauro Vassura, psicologo e psicoterapeuta. L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione via mail a info@alternativa-a.it.