Coppa, Juve Domo eliminata dalla Dufour Varallo

Si sono disputate le gare di ritorno dei 16esimi di finali della fase regionale della Coppa Italia di Promozione e la quarta giornata dei gironi preliminari della Coppa Piemonte di Prima Categoria.

Per la Coppa Italia di Promozione, la Juve Domo deve salutare la competizione, dopo la sconfitta 2-3 di mercoledì sera al “Curotti” contro la Dufour Varallo. Le squadre ripartivano dal 2-2 della gara di andata, e hanno dato vita a una prima mezzora davvero scoppiettante: sesiani avanti dopo due minuti, la doppietta di Ferrera in tre minuti porta i granata sul 2-1 intorno al 20° minuto, poi altre due reti degli ospiti fissano il risultato sul 2-3. Nella successiva ora di gioco il risultato non cambierà più, la Juve Domo viene così eliminata (senza troppi rimpianti), mentre la Dufour accede agli ottavi di finale regionali.

Eliminazione prematura anche per il Gravellona San Pietro, che mercoledì è uscito sconfitto per 2-1 dal campo del Fondotoce, nonostante il gol di Panizzolo. Gli arancioneri sono ancora a zero punti nel triangolare 2, mentre il Fondotoce raggiunge la Cannobiese (che riposava) a quota sei punti e si giocherà il passaggio del turno con i biancorossi. Si conclude così molto presto il cammino in Coppa del Gravellona, che l’anno scorso era stato protagonista di una cavalcata entusiasmante, fino alle semifinali regionali. Giovedì sera per il girone 1 si è poi giocato il derby ossolano tra Varzese e Virtus Villa, terminato 1-1 con due gol dell’ex: Bianchetti per i granata e Ciocca per i biancoazzurri. Riposava il Vogogna, che rimane in testa alla classifica del triangolare. Varzese e Virtus Villa si ritroveranno di fronte anche domenica, sullo stesso campo, per la sesta giornata di campionato.

Prossimo turno giovedì 24 ottobre, penultima giornata di entrambi i gironi.