A Bannio Anzino si celebra il 152° anniversario delle Truppe Alpine

Bannio Anzino ospita, sabato 12 ottobre, le celebrazioni per il 152° anniversario della fondazione delle Truppe Alpine. La manifestazione è organizzata dalla sezione Ana di Domodossola con il gruppo alpini di Bannio Anzino e dai gruppi della Valle Anzasca.

Il programma si apre alle 17.00 con l’ammassamento in largo Negri Parsinetti; alle 17.15 gli onori al vessillo sezionale, mentre alle 17.30 la partenza della sfilata per le vie del paese, con l’alzabandiera e la deposizione di un omaggio floreale al monumento dei caduti. La sfilata termina poi alla chiesa di San Bartolomeo, dove sarà celebrata la messa. A seguire un rinfresco per tutti i partecipanti. Ad animare le celebrazioni, la Fanfara Alpina Ossolana e il coro dell’Ana di Domodossola.