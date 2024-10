A Domodossola torna "Ciak si parla"

L’associazione Terra Donna ha annunciato la nuova edizione di "Ciak si parla", la rassegna cinematografica che si terrà ogni martedì alle ore 20:45, dal 15 ottobre al 19 novembre 2024, presso la ex Cappella Mellerio in via G. Mellerio 8, Domodossola. Quest'anno, il tema centrale sarà l'inclusione e la discriminazione, con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico su questi importanti aspetti sociali.

La rassegna si aprirà il 15 ottobre con il film "Lo stagista inaspettato" di Nancy Meyers e proseguirà con titoli significativi come "The sessions - gli incontri" (22 ottobre), "Nata per te" (29 ottobre), "Marylin ha gli occhi neri" (5 novembre), "Mio fratello rincorre i dinosauri" (12 novembre) e si concluderà il 19 novembre con "White men".

La serata finale, prevista per sabato 23 novembre al Teatro La Fabbrica di Villadossola, sarà un evento speciale con il musical "Dolcemente complicate", promosso dall'Associazione Gente del Sud e dalla compagnia Koks Company di Omegna.

Il ricavato delle offerte sosterrà progetti di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere e alla discriminazione. L’ingresso è a offerta libera, con un costo di 20 euro per tutte e sei le serate o 5 euro per la singola proiezione. I ragazzi fino ai 20 anni possono accedere gratuitamente ai film. Per il musical, il contributo minimo per l'ingresso è di 20 euro.

I biglietti possono essere prenotati durante le serate film o tramite WhatsApp ai numeri 3466253190 e 3409963315. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.terradonna.org o contattare via email all'indirizzo terradonna@tiscali.it.