Prima Categoria, il Gravellona San Pietro 'stende' anche il Momo

La capolista Gravellona San Pietro non si ferma. Gli arancioneri stanno cannibalizzando il campionato, vincendo scontri diretti in serie. E dire che l’avversario di giornata non era dei più morbidi, infatti il Momo di Ricky Poi rientra sicuramente nel gruppo delle squadre che ambiscono almeno ai playoff. I padroni di casa giocano una gara concentrata, hanno il merito di sbloccarla poco prima del riposo con Bionda, poi a metà ripresa si portano sul 2-0 e chiudono i conti. Ora il vantaggio sulle seconde, Bagnella e Cannobiese, sale a cinque punti.

Il Bagnella di Rampi fornisce una prova autoritaria in casa del forte Sizzano, squadra che era in un ottimo momento di forma. Gli arancioneri vanno sotto ma non si scompongono, e grazie al suo attacco di categoria superiore ribalta il risultato: in rete Micheletti, Salzano e Cabrini, per i novaresi solo la rete del 2-3 nel finale.

Cannobiese travolgente nell’anticipo di sabato sera, a farne le spese è l’Agrano, che quest’anno ha iniziato il campionato con qualche difficoltà di troppo. I biancorossi di Pettinaroli segnano subito con Toffolet, al quarto d’ora i granata di Lopardo avrebbero la chance per pareggiare, ma Ardizzoia sbaglia il rigore. È forse questo il momento decisivo del match, perché tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo i padroni di casa piazzano l’allungo decisivo con Constantin, ancora Toffolet e Ingignoli. Partita di fatto chiusa ma ancora emozioni, con il rigore stavolta trasformato da Ardizzoia, l’espulsione di Constantin e il definitivo 5-1 siglato da Lillo.

Risultato netto anche nel derby ossolano tra Vogogna e Piedimulera, con gli ospiti a gonfie vele grazie alla tripletta del solito Elca, un attaccante che quando è in forma fa sempre la differenza in questa categoria. Gli uomini di Castelnuovo riescono solo ad accorciare le distanze con Tagliafierro a metà ripresa, ma devono anche subire il rosso allo stesso giocatore nel recupero. Finisce 1-3, per il Piedimulera è una vittoria fondamentale dopo tre sconfitte consecutive.

Soddisfatto mister Marco Poma: “Ci voleva questa vittoria, dopo tre settimane difficili. Abbiamo fatto un’ottima partita per almeno 70 minuti, oltre ai gol abbiamo creato molto e meritato il risultato. Nel finale siamo un po’ calati e abbiamo sofferto il giusto, sono soddisfatto per la prestazione dei ragazzi, non era facile dopo gli ultimi risultati negativi. In queste ultime settimane, oltre al problema con il giudice sportivo, abbiamo pagato anche diverse assenze e alcuni episodi sfortunati, vincere oggi era importante per la classifica ma anche per il morale e per i nostri sostenitori: non dimentichiamoci che era un derby e che il Piedimulera non vinceva a Vogogna da sei anni. Sono contento anche perché abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori, è chiaro che per noi avere a disposizione Elca sposta gli equilibri, ma sono tanti i giocatori importanti in questa squadra. Ora ci godiamo il risultato, poi da domani testa alla prossima con il Sizzano, l’ennesima partita difficile di questo campionato: ogni domenica c’è da sudare, il livello si è alzato rispetto alla stagione scorsa, dobbiamo farci trovare pronti”.

Torna a sorridere anche la Virtus Villa, che batte la Varzese all’inglese. Al Comunale di Varzo sfida tra due squadre non in formissima, alla fine vince la formazione che più aveva bisogno dei tre punti. I biancoazzurri di Giampaolo hanno la meglio grazie alle reti di Pasin e Gnonto, al quarto centro nelle ultime tre partite, i granata di Chiaravallotti si confermano la peggior difesa del girone e devono incassare la terza sconfitta consecutiva.

Successo rotondo per il Fondotoce, che va ad espugnare con un secco 3-0 il terreno della Serravallese. I neroverdi di Sena vanno a segno con Schirru e la doppietta di Ferrari, e per i sesiani è notte fonda.

I risultati:

Cannobiese - Agrano 5 - 1; Vogogna - Piedimulera 1 - 3; Gravellona San Pietro - Momo 2 - 0; Quaronese - Romagnano 2 - 0; Serravallese - Fondotoce 0 - 3; Sizzano - Bagnella 2 - 3; Valduggia - Carpignano 0 - 0; Varzese - Virtus Villadossola 0 - 2

Classifica:

Gravellona San Pietro 16 - Bagnella, Cannobiese 11 - Sizzano 10 - Piedimulera, Virtus Villa, Carpignano, Momo, Quaronese 9 - Serravallese 8 - Fondotoce 7 - Varzese, Romagnano, Valduggia 6 - Agrano, Vogogna 4