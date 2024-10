Malescorto 2024: arriva lo spin-off

Lo spin-off della 24^ edizione di Malescorto – andata in scena dal 22 al 27 luglio scorsi nel grazioso borgo di Malesco, in Valle Vigezzo – è in programma il 18 e 19 ottobre prossimi, con la proiezione dei cortometraggi della Selezione Speciale "Territori" e una serie di eventi correlati.

Nell’ambito della rassegna “Un Ecomuseo tutto da scoprire”, l’Ecomuseo regionale, organizzatore del Festival Internazionale di cortometraggi, organizza un weekend interamente dedicato al cinema, che vedrà la proiezione e la premiazione dei corti della Selezione Speciale “Territori” e dei corti selezionati nell’ambito del progetto sviluppato dal Centro Servizi per il Territorio NO-VCO – e dalla Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico, oltre alla presentazione dei vincitori del cinefestival “Sintonie il coraggio di essere liberi”, promosso dalla Fondazione “Apri le braccia”.

Il programma di venerdì 18 ottobre prevede, a partire dalle ore 20, la possibilità di visitare la sede dell'Accademia dei runditt, situata in centro storico, e degustare questa prelibatezza maleschese. A seguire, alle ore 21, sarà possibile partecipare ad una serata in cui l'ambito solidale e il cinema saranno protagonisti. Si inizierà con la proiezione dei due cortometraggi vincitori del Cinefestival "Sintonie", promosso dalla Fondazione “Apri le braccia”.

A seguire la proiezione dei cortometraggi vincitori della seconda edizione del Bando "Corti di solidarietà", realizzato in collaborazione con il Centro Servizi per il Territorio NO-VCO e la Fondazione Comunitaria del VCO. Con "Sintonie" la Fondazione “Apri le braccia”, nata dalla trentennale esperienza dell'Associazione di volontariato "Noi come voi", ha realizzato un progetto per promuovere l’Arte. Il filo conduttore degli eventi, organizzati in maniera accessibile e inclusiva, è il coraggio nelle sue diverse accezioni: coraggio di superare i pregiudizi, di chiedere aiuto, di vincere la paura, di esprimere le proprie idee, di essere sé stessi. Per partecipare al concorso (aperto alle scuole, alle associazioni e ai filmakers di ogni età e paese) era richiesto che i soggetti dei corti avessero lo scopo di sensibilizzare il pubblico sugli stereotipi, i pregiudizi e gli atteggiamenti razzisti, discriminatori, omofobi più comuni.

“Corti di solidarietà...ma non a corto di solidarietà” è il Bando di idee promosso dal Centro Servizi per il Territorio NO-VCO e da Fondazione Comunitaria del VCO insieme a Malescorto con la finalità di promuovere e valorizzare, attraverso il linguaggio audiovisivo, il Terzo Settore, accompagnando le associazioni nella realizzazione di un cortometraggio che avesse come tema il volontariato e le attività svolte per il bene comune. Durante la serata, anche presso il Cinema comunale sarà possibile degustare i tradizionali runditt. Tutte le offerte raccolte andranno a sostenere la nuova edizione di tale progetto.

Sabato 19 ottobre, sempre al Cinema Comunale di Malesco e sempre alle ore 21, è infine in programma la proiezione e premiazione dei cortometraggi della Selezione Speciale "Territori". Di seguito l'elenco delle proiezioni: 1. “Arricciare il naso” – Alberto Dorsi, Davide Tagliabue – Italia / 10’ / Finzione 2. “Mountain flesh” (“Carne di montagna”) – Valentina Shasivari – Svizzera / 18’ / Documentario 3. “Litania” – Francesco Pellegrino – Italia / 13’ / Finzione 4. “Diciassette” – Thomas Horat – Svizzera, Italia / 17’ / Animazione, Documentario 5. “Do you love me?” (“Mi ami?”) – Ivan Drago - Italia / 7’ / Finzione 6. “The sixth obstruction” (“La sesta variazione”) – Lea Binarelli – Italia / 8’ / Sperimentale) 7. “War pigs” (“Maiali da guerra”) – Giacomo Pellegrino – Italia / 20’ / Finzione (non adatto ad un pubblico sensibile).