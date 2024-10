Grande successo per la 48esima Castagnata Coimese FOTO

Tantissima gente, soprattutto domenica, per l’edizione 2024 – la 48esima - della Castagnata Coimese. Sono molto soddisfatti gli organizzatori per questa tre giorni che celebra il frutto autunnale ma, più in generale, la voglia di festeggiare tutti insieme a Coimo.

“Siamo davvero molto soddisfatti per l’affluenza – fanno sapere gli organizzatori -. Ringraziamo la Protezione Civile e l’Aib di Villadossola, i comuni di Druogno, Villadossola e Craveggia che hanno concesso il supporto con il proprio personale della polizia locale e tutti coloro che ci hanno fatto visita in questi tre giorni, per la nostra castagnata”.

Tre giorni di festa, da venerdì a domenica, per celebrare le castagne tra musica, mercatini, danze e balli e la possibilità di degustare piatti tipici e grigliate. Domenica uno degli appuntamenti clou è stata la sfilata, coi bambini, degli antichi mestieri. Per raggiungere agevolmente il grazioso borgo di Coimo è stato anche quest’anno organizzato un servizio navetta con partenza dalla Colonia di Druogno.

Questi i numeri vincenti della sottoscrizione a premi collegata alla Castagnata Coimese: 4984-863-10320-5417-6320-10847-4096-13269-10253-3751-8345-6310-417-8404-5077-6643. Per il ritiro dei premi telefonare al 347.7866596.