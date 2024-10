Il fotogiornalismo di Alberto Lepri a La Cinefoto

Tornano venerdì 18 ottobre gli appuntamenti de La Cinefoto, nella sede in via Paolo della Silva a Domodossola. Protagonista, questa volta, il fotogiornalismo di Alberto Lepri. Quest’ultimo documenta, per La Stampa, gli eventi più significativi sul territorio ossolano: nella serata de La Cinefoto illustrerà, tramite i suoi scatti, gli avvenimenti più importanti degli ultimi anni.