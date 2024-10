A Lomese il misterioso ritrovamento di un antico baule proveniente dall'America

A Lomese è stato rinvenuto un misterioso baule proveniente dall'America della fine del 1800. La frazione è stata tappa, grazie alla presenza di un antico forno, della festa del pane delle Alpi “Lo Pan Ner”: proprio durante i preparativi per rendere più accogliente il borgo, è stato scoperto casualmente lo storico reperto.

I volontari, infatti, il giorno prima della manifestazione in un angolo buio e polveroso di una stalla hanno notato un antico baule americano con tanto di indirizzo del mittente e del destinatario ancora ben leggibile, contenente delle carte. È stato spedito dalla famiglia “Canzio, 1145 Belmont Ave South Bend, Indiana 46615, Usa”. Era destinato alla famiglia “Canzio in via Achille Grandi 2, 28037 Domodossola, Italy”.

I volontari hanno deciso di portarlo alla luce e di collocarlo su un prato davanti alla stalla dove è stato trovato. Questo reperto è diventato un'installazione non prevista dagli stessi organizzatori dell'evento, che ha incuriosito non poco i visitatori: un vecchio baule ha sempre tanto fascino. Un pezzo di storia della frazione ancora tutto da scoprire ed è sicuramente un tesoro da preservare per le generazioni future. Chissà che qualche cultore della storia locale non abbia la voglia e la curiosità di provare a cercare di ricostruire la storia di coloro che furono i proprietari.