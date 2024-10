Torna la"castagnata del Violi" nel parco di Villa Renzi-Cesconi

Domenica 20 ottobre si tiene a Crevoladossola la quarta edizione della “Castagnata del Violi”, organizzata dal gruppo alpini di Preglia e dal gruppo folk La Mimosa.

L’appuntamento è per le 11.30 nel parco di Villa Renzi-Cesconi. Per il pranzo è prevista la distribuzione di polenta con salamini, spezzatino o gorgonzola, sia da asporto che da consumare sul posto (al coperto). Dalle 14.30, poi, la distribuzione delle castagne, con vin brulè, cioccolata calda e torte. Sempre dalle 14.30 sarà presente anche l’animazione per i bambini.

Parte dei contributi raccolti sarà devoluta alla Fondazione Comunitaria del Vco per il fondo a sostegno del progetto “Ri-cucire una comunità: cultura, sport, gioco”.