Quick Games, quali sono i più apprezzati del 2024: una classifica dei migliori secondo gli utenti

Tra le ultime tendenze che riguardano il mondo dell'iGaming rientrano i Quick Games, che in questa realtà permettono ai videogiocatori di interfacciarsi con giochi e scommesse caratterizzati da risultati istantanei. I Quick Games hanno infatti acquisito una popolarità decisamente maggiore rispetto a quella degli anni precedenti. Si può dire che il 2024, insieme a tante altre innovazioni tecnologiche che hanno abbracciato qualunque settore come l'Intelligenza Artificiale, sia stato l'anno della loro consacrazione. Questi giochi brevi ed immediati stanno conquistando una vasta fetta di pubblico grazie alla loro semplicità e velocità. Nelle prossime righe il nostro obiettivo sarà quello di mostrarvi, analizzando quelle che sono le preferenze degli utenti, i titoli che nel corso di quest'anno si sono guadagnati i primi posti di questa particolare classifica grazie al gameplay coinvolgente e alle dinamiche intuitive.



Il gioco del Pollo



Tra i giochi più gettonati del 2024 uno che sta attirando molta attenzione è il famoso gioco del Pollo, apprezzato dagli utenti per la sua semplicità. Per conoscere più nel dettaglio in cosa consiste il gioco del Pollo è possibile leggerne la recensione su Scommesse.io, che fornisce una visione completa del gioco, dalla vincita istantanea al gameplay, molto simile tra l’altro, in tutti i suoi aspetti principali, ad un altro noto Quick Game come Mines. Come qualsiasi attività ludica instant win, il gioco del Pollo è caratterizzato da partite di brevissima durata, al termine delle quali si vince o si perde nel giro di pochissime mosse. Concentrandoci sulla scheda tecnica del videogioco, vediamo come quest'ultimo sia uno di quelli che gode di un RTP, quindi di un ritorno al giocatore, elevatissimo. L'indicatore che concerne il Return To Player in questo caso è addirittura del 99%, il che significa che il gioco dovrebbe restituire al giocatore 99 gettoni su 100.



Aviator



Il Quick Game più popolare del momento è sicuramente Aviator, divenuto viralissimo per la sua semplicità e per la sua grafica di alto livello anche su TikTok, piattaforma social famosissima ma anche molto discussa soprattutto negli Stati Uniti. Il videogioco è molto semplice, tanto che consiste nel piazzare una scommessa prima che l'aereo che vola sullo schermo decolli. Più l'aereo prende quota, più il moltiplicatore della vincita aumenta e il giocatore ha l'opportunità di riscuoterla in qualsiasi momento. Attenzione però, perché se l'aereo dovesse volare via non ci sarebbe più l'opportunità di incassare soldi e la scommessa andrebbe definitivamente persa.



Spaceman



Simile in un certo senso ad Aviator è Spaceman, che combina elementi del primo con un’ambientazione a dir poco unica e con delle caratteristiche speciali. Come intuibile dal nome, a differenza di Aviator qui si vola ad una quota ancora più alta, fino ad arrivare nello spazio dove ci attende un astronauta. Quest'ultimo spicca il volo ed inizia un viaggio caratterizzato da pericoli ed ostacoli, che man mano che vengono superati portano il moltiplicatore di vincita ad aumentare. Il giocatore è ovviamente chiamato a riscuotere la sua vincita prima che l'astronauta termini definitivamente la sua corsa.



The Price is Right Come On Down



Questo noto Quick Game si ispira al famoso game show televisivo britannico The Price Is Right. In questo caso il videogioco porta i partecipanti ad andare sempre più al ribasso, invitandoli ad indovinare i prezzi per vincere conseguentemente dei premi. Il gioco ha al suo interno a sua volta quattro giochi, per vincere è necessario indovinare il prezzo corretto. Il gameplay è molto semplice ed intuitivo, mentre la grafica e gli effetti sonori riproducono fedelmente quelli dello show televisivo.



Candy Bar



L'ultimo Quick Game di cui vi parliamo oggi è Candy Bar, un gioco presente in tantissimi casinò online caratterizzato da una grafica in stile cartone animato e da una musica piuttosto accattivante. Giocare a Candy Bar è molto semplice ed intuitivo, tanto che risulta essere sufficiente selezionare l'importo della puntata, i propri simboli preferiti ed azionare successivamente la Fortune Wheel. Il giocatore ha la possibilità di vincere un premio sulla base del moltiplicatore associato solamente nel caso in cui la ruota dovesse fermarsi su una casella che presenta gli stessi simboli.