Coppa Prima Categoria, passano Cannobiese e Vogogna

Penultimo turno dei gironi preliminari della Coppa Piemonte di Prima categoria, che di fatto ha già emesso tutti i verdetti.

Mercoledì nel girone 2, la Cannobiese ha battuto il Fondotoce per 1-0 con una rete di Constantin, che ha anche sbagliato un rigore, e ha conquistato la qualificazione al turno successivo con una giornata di anticipo. I biancorossi volano infatti a quota nove in classifica, con tre vittorie in tre partite, e sono ormai irraggiungibili per lo stesso Fondotoce (a quota sei, ma senza più partite da giocare) e per il Gravellona San Pietro, fermo a zero e che affronterà i biancorossi all’ultima giornata, in una sfida ormai ininfluente.

Giovedì sera al “Bonomini” si è giocato il derby ossolano tra Vogogna e Varzese per il girone 1, con la Virtus Villa che osservava il turno di riposo. Vittoria netta dei verdi di Castelnuovo, che per una sera dimenticano le vicissitudini del campionato, e rifilano una pesante cinquina ai granata divedrini: finisce 5-1, con Forni mattatore della serata e autore di tre reti. Gli altri gol sono stati siglati da Hocine e Fernandez per il Vogogna, e da Spadea per la Varzese. Padroni di casa che rimangono a punteggio pieno e centrano la qualificazione con un turno di anticipo: l’ultima partita del girone in casa della Virtus Villa sarà di fatto ininfluente ai fini della classifica.

Le prossime partite si giocheranno giovedì 7 novembre alle ore 20.30, sarà l’ultima giornata dei gironi preliminari.