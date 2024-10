Città più green d'Italia: Verbania al 21esimo posto

La Provincia di Verbania si posiziona al 21° posto nella classifica delle città più green d'Italia, secondo l'indagine "Ecosistema Urbano 2024" realizzata da Legambiente e Ambiente Italia e pubblicata su Il Sole 24 Ore. Questo rapporto, giunto alla sua 31esima edizione, analizza le performance ambientali dei capoluoghi di provincia su cinque macroaree: mobilità, qualità dell'aria e dell'acqua, rifiuti e ambiente in generale.

L'indice finale di sostenibilità premia Reggio Emilia, mentre Catania si colloca in fondo alla classifica. Verbania si distingue particolarmente per alcune aree specifiche: occupa la quarta posizione per quanto riguarda le isole pedonali, evidenziando un impegno concreto nella creazione di spazi urbani a misura d'uomo, e si classifica al nono posto per il verde totale, con un'ampia disponibilità di metri quadrati di aree verdi per abitante.

La città risulta al 96° posto per quanto riguarda la produzione di rifiuti urbani, evidenziando una necessità di miglioramento nella gestione dei rifiuti prodotti pro capite. Inoltre, tra i dati più negativi, si segnala 84° posto per i consumi idrici domestici.