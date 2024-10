Nuovo appuntamento con Ciak si parla: protagonista il film "Nata per te"

È in programma per martedì 29 ottobre alle 20.45, nella Cappella Mellerio di Domodossola, la terza serata di “Ciak si parla”, la rassegna cinematografica organizzata dall’associazione Terra Donna. Il film proposto è “Nata per te”, diretto nel 2023 dal regista Fabio Mollo. La pellicola è tratta dall’omonimo libro di Luca Trapanese e Luca Mercadante.

Il film racconta la storia di Luca, un ragazzo omosessuale che da sempre sogna di diventare padre; quando conosce Alba, una bambina con la sindrome di down che è stata abbandonata in ospedale appena nata, farà di tutto per poterla adottare.