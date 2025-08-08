Persona non risponde in casa, i Vigili del fuoco entrano da un balcone

Intervento dei vigili del fuoco domesi e di un equipaggio del 118, intorno alle 9.50 in pieno centro. I Vigili hanno raggiunto il secondo piano di un edificio per entrare da una finestra di un’abitazione dove una donna non rispondeva. La via Galletti è rimasta chiusa per permettere ai soccorritori di intervenire. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia locale per dirigere il traffico.
In Breve
venerdì 08 agosto
giovedì 07 agosto
mercoledì 06 agosto
martedì 05 agosto
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?