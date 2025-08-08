Persona non risponde in casa, i Vigili del fuoco entrano da un balcone

Intervento dei vigili del fuoco domesi e di un equipaggio del 118, intorno alle 9.50 in pieno centro. I Vigili hanno raggiunto il secondo piano di un edificio per entrare da una finestra di un’abitazione dove una donna non rispondeva. La via Galletti è rimasta chiusa per permettere ai soccorritori di intervenire. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia locale per dirigere il traffico.