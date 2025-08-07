Santa Maria Maggiore, acquisti con una carta di credito rubata: denunciate due donne milanesi

I carabinieri della stazione di Santa Maria Maggiore hanno denunciato a piede libero due donne, rispettivamente di 38 e 40 anni, entrambi residenti a Milano, per furto e indebito utilizzo di carte di credito. I fatti risalgono all’inizio del mese di giugno scorso quando un residente, che aveva smarrito il proprio portafogli qualche giorno prima, si è accorto di alcuni pagamenti eseguiti utilizzando la propria carta di credito smarrita. L’uomo si è quindi presentato ai carabinieri di Santa Maria Maggiore per sporgere denuncia.

Lo stesso giorno, sempre nella locale caserma, si è presentato il titolare di un piccolo supermarket del posto, denunciando il furto di alcuni prodotti da parte di due donne, che, utilizzando le casse automatiche, non avevano scansionato tutti i prodotti che avevano poi riposto nei sacchetti. I militari hanno acquisito le immagini dell’impianto di videosorveglianza, e, nell’occasione, hanno scoperto che la spesa era stata pagata proprio con la carta di credito denunciata smarrita.

Dai movimenti bancari i militari hanno accertato che la stessa carta di credito era stata usata per fare acquisti in altri tre esercizi commerciali della Val Vigezzo e dalle immagini di videosorveglianza gli operanti hanno stabilito che si trattava sempre delle stesse due donne.

Ad agevolare il lavoro degli investigatori, finalizzato ad identificare le due donne, è intervenuta la circostanza che nel primo supermercato, una delle donne aveva utilizzato una carta punti che è risultata intestata ad una 40enne residente a Milano. Contemporaneamente, dalla visione di altre immagini acquisite dai sistemi di sorveglianza comunali, i militari hanno individuato l’autovettura utilizzata dalle due donne per spostarsi in Val Vigezzo, intestata alla stessa titolare della carta punti. Dagli archivi della motorizzazione civile veniva acquisita la fotografia della donna che era senza dubbio una delle due ritratte nei video di sorveglianza degli esercizi commerciali.

Sentita come persona informata sui fatti dai carabinieri, la 40enne ha ammesso gli addebiti indicando le generalità della complice che, successivamente convocata in caserma ha ammesso tutto. Le due donne sono state quindi deferite all’autorità giudiziaria per furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito.