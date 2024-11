Ognissanti e commemorazione dei defunti: il calendario delle messe a Domodossola e Villadossola

ll mese di novembre si apre con la festa di Ognissanti, alla quale segue la tradizionale commemorazione dei fedeli defunti. Di seguito pubblichiamo il calendario delle celebrazioni organizzate dalla parrocchia di Domodossola dei Santi Gervaso e Protaso e dalla parrocchia di Villadossola.

A Domodossola il 1° novembre la messa al cimitero sarà alle 15.00, mentre a Villadossola sempre il 1° novembre la messa al cimitero sarà alle 14.30.

La chiesa Collegiata di Domodossola il 31 ottobre organizza la veglia dei Santi “In cammino verso la felicità”, che parte alle 19.30 dalla chiesa di Vagna e proseguirà poi con la processione con tappa a Croppo e Asparedo e arrivo alle 21.00 nella chiesa di Prata per la messa. In Collegiata il 31 le messe saranno alle 16.00 e alle 18.00.

Venerdì 1° novembre alle 8.00 messa in Collegiata, alle 9.30 al Badulerio. Alle 9.45 messa a San Lorenzo a Bognanco e benedizione al cimitero. Alle 10.30 messa a Vagna e benedizione al cimitero. Alle 11.00 messa nella Collegiata di Domodossola e alle 15.00 messa al cimitero di Domodossola.

Alle 14.30 messa a Monteossolano e benedizione al cimitero, alle 15.00 messa a San Marco a Bognanco e benedizione al cimitero. Alle 15 messa a Sant'Andrea a Cisore e benedizione al cimitero, alle 18.00 messa nella chiesa Collegiata.

Sabato 2 novembre, commemorazione dei defunti, alle 8.30 recita del Rosario in Collegiata, alle 9.00 messa in Collegiata e alle 14.30 messa a San Lorenzo Bognanco. Alle 17.30 recita del Rosario in Collegiata alle 18.00 messa in Collegiata; saranno ricordati durante la funzione tutti i defunti dell'anno. Alle 20.45 recita del Rosario in Collegiata.

A Villadossola il 31 ottobre alle 18 .00messa nella chiesa di Cristo Risorto, il 1° novembre alle 9.00 messa alla Noga, alle 10.30 a Viganella messa e processione, alle 10.30 messa al Villaggio. Alle 14.30 la messa al cimitero di Villadossola. Sempre alle 14.30 messa e processione a Seppiana e la recita del rosario alla Noga. Alle 16.00a Montescheno messa e benedizione al cimitero; sempre alle 16.00 a San Pietro messa e benedizione del cimitero. Alle 17.30 ad Antrona messa e processione, alle 18.00 messa in Cristo Risorto.

Sabato 2 novembre, commemorazione di tutti i defunti, alle 9.00 messa al cimitero della Noga; alle 10.30 messa e benedizione al cimitero ad Antrona, alle 10.30 messa e benedizione del cimitero a Tappia, 14.30 messa e benedizione al cimitero a Montescheno, alle 16.00 messa e benedizione al cimitero a Seppiana, alle 17.00 messa col ricordo dei defunti dell’anno al Villaggio. Alle 18.00 in Cristo Risorto messa con il ricordo dei defunti dell'anno. Alle 20 a Viganella messa ed esequie al cimitero.

Le parrocchie ricordano che è possibile acquistare a favore delle anime del Purgatorio l’indulgenza plenaria (una sola volta) dal mezzogiorno del 1° novembre fino a tutto a tutto il giorno successivo vistando una chiesa e recitando il Credo e il Padre Nostro. Sono inoltre da adempiere queste condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice recitando Padre Nostro, Ave Maria e Gloria. La stessa facoltà alle medesime condizioni è concessa nei giorni dal 1° all’ 8 novembre al fedele che devotamente visita il cimitero.