Le previsioni meteo per il fine settimana

Dopo una bella giornata di sole, proseguono le condizioni di tempo decisamente mite. “L'Italia si trova all'interno di un'area di alta pressione che tende ad espandersi verso le isole britanniche, delimitata da un'area depressionaria sulla Spagna e da una saccatura sull'Europa orientale, condizioni che si manterranno pressoché invariate anche nei prossimi giorni. Sul Piemonte – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - previsto quindi cielo sereno con nebbie sulle zone di pianura nelle ore più fredde, e lo zero termico che si manterrà poco al di sopra dei 4000 m. Domenica dalla mattinata un debole rinforzo della ventilazione da est nei bassi strati andrà a sollevare la nebbia formando nubi basse sulle pianure che potranno perdurare tutta la giornata”.

SABATO 2 NOVEMBRE 2024

Nuvolosità: cielo sereno con passaggio di qualche debole velatura al primo mattino ed in tarda serata. Foschie dense e nebbie sulle pianure nelle ore più fredde, in particolare sul Piemonte orientale. Precipitazioni: assenti. Possibile locale pioviggine molto debole causata da nebbia precipitata. Zero termico: stazionario sui 4100 m. Venti: deboli orientali sui rilievi, calmi altrove

DOMENICA 3 NOVEMBRE 2024

Nuvolosità: cielo sereno al primo mattino con nebbie sulle zone di pianura. Successivo sollevamento degli strati di nebbia e formazione di nubi basse in mattinata, più consistenti sul settore pedemontano e sulle pianure adiacenti che perdureranno tutta la giornata. Cielo sereno in montagna. Precipitazioni: assenti. Zero termico: stazionario sui 4100-4200 m Venti: deboli da est o nordest a tutte le quote