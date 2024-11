A Domodossola il benvenuto civico ai neo maggiorenni FOTO

Questa mattina a Domodossola, Largo Madonna della Neve ha fatto da cornice alle celebrazioni per la Giornata delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia. La città ha reso omaggio a questo importante anniversario con una cerimonia che ha visto la partecipazione delle autorità civili e militari, delle associazioni cittadine e di numerosi studenti.

Dopo il momento di raccoglimento e gli onori ai caduti, un momento significativo ha preso il via: il tradizionale benvenuto civico per i neo-maggiorenni. Chiamati uno ad uno, i giovani cittadini hanno ricevuto dal sindaco Lucio Pizzi una copia della Costituzione italiana, simbolo dei diritti e dei doveri che li accompagneranno come nuovi adulti.