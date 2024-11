È iniziato il conto alla rovescia per i mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore

È ormai ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno in Val Vigezzo e in tutta l’Ossola: i mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre il capoluogo vigezzino torna ad animarsi con le ormai iconiche casette dal tetto rosso per un’edizione speciale: nel 2024, infatti, il mercatino festeggia i suoi primi 25 anni.

Sono attesi oltre 200 espositori per le vie del paese, per dare vita ad uno dei mercatini natalizi più grandi d’Europa, che ogni anno attira in Val Vigezzo migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e non solo.

Ai mercatini di Santa Maria Maggiore è possibile trovare, tra le numerosissime bancarelle, prodotti artigianali, addobbi natalizi, eccellenze enogastronomiche e molto altro. Inoltre, per le vie del paese sono previsti punti ristori, laboratori, eventi di musica itinerante, mostre e la casa di Babbo Natale.