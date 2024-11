Ottimo successo per la sagra Mele e miele a Baceno

‘’Molto, molto soddisfatti di come è andata e per il successo di pubblico avuto’’. Così dice Mario Romussi, uno dei responsabili dell’organizzazione della sagra Mele e Miele che ha visto tra giorni di ‘pieno’ a Baceno. La sagra organizzata dalla pro loco bacenese ha richiamato in valle moltissima gente.

‘’Abbiamo avuto due colpi di fortuna – dice Romussi - : il primo è stato il nuovo posizionamento della sagra, soluzione che si è rivelata favorevole alla sagra e che ha permesso anche di sfruttare l’area del campo sportivo. Il secondo motivo sono state le tre giornate di sole che hanno consentito alla gente di godersi la sagra’’.

Infatti la sagra era stata per anni realizzata all’interno della scuola media statale del paese e solo l’anno scorso si era deciso di portale all’esterno. Quest'anno, la decisione di spostare le bancarelle e le attrazioni nella parte bassa del paese, quella che si trova tra la piazza principale e il campo sportivo.

Difficile fare un calcolo delle presenze ma si parla di diverse migliaia di persone, come confermato dai parcheggi sempre pieni di auto .

‘’Abbiamo iniziato un anno fa farla all’esterno e la dislocazione è stata ottimale.. L’aver posiziona con partenza ed arrivo in piazza ha giocato anche ai commercianti di Baceno che hanno le loro attività lì e gli altri commercianti bacenesi. Un grazie a tutti coloro che hanno lavorato permettendo la buona riuscita della sagra’’ aggiunge Romussi.