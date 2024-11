L'AIB di Domodossola compie mezzo secolo di attività FOTO

Cinquant'anni fa nasceva l'AIB di Domodossola, l'associazione antincendi boschivi: la data ufficiale di costituzione è il 6 gennaio 1975. In quell'occasione uno gruppetto di persone diedero vita al sodalizio che oggi è punto di riferimento sul territorio di Domodossola e Bognanco sia per la lotta e il contenimento agli incendi boschivi, sia per le attività di protezione civile. Oggi la squadra AIB Domodossola è formata da 37 volontari, tra uomini e donne, di cui 14 a supporto e 23 abitilitati alla lotta diretta all'anticendio.



Per celebrare l'importante traguardo del mezzo secolo, è stato stilato un calendario di appuntamenti, presentati sabato mattina dal caposquadra Ivano Caffaro assieme all'ispettore provinciale Raul Bassi. "Primo appuntamento sarà la celebrazione della nostra patrona Santa Barbara il 1° dicembre. Un evento che farà da trampolino a quelli in programma nel 2025" ha spiegato Caffaro. Il 1° dicembre dunque alle 9.30 in piazza Mercato vi sarà lo schieramento di mezzi e uomini, il saluto delle autorità e la Santa Messa. La giornata proseguirà con un momento di festa conviviale. Il 14 e 15 dicembre gli AIB saranno presenti ai mercatini di Natale, mentre il 5 gennaio, dopo la messa, al cimitero di Crosiggia sarà benedetta una targa commemorativa a ricordo dei volontari andati avanti.

Si proseguirà poi il 5 aprile alle 21 con il concerto del Civico Corpo Musicale di Domodossola diretto dal maestro Fabrizio Bionda presso l'auditorium delle scuole Floreanini, dedicato quest'anno all'anniversario di fondazione degli AIB.

Il momento clou delle celebrazioni sarà domenica 8 giugno quando si svolgerà il raduno provinciale del corpo volontari AIB del Vco. Il programma prevede alle 9 il ritrovo presso il largo Madonna della Neve, alle 10 il corteo per le vie cittadine, alle 10.30 il saluto delle autorità, la santa Messa e alle 13.30 il pranzo presso l'area feste La Prateria in collaborazione con il gruppo Alpini di Domodossola.

Al pomeriggio vi sarà un'esposizione di autoveicoli AIB.



"E' un gruppo di volontari straordinario - ha detto il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi presente alla conferenza stampa - uomini e donne che prestano la propria opera gratuitamente e che sono impegnati quotidianamente nel controllo del territorio. Non possiamo che ringraziarli per il loro impegno e l'amministrazione comunale garantirà sempre il proprio supporto". Impegno confermato anche dal punto di vista economico: il corpo AIB ha necessità infatti

di acquistare un soffiatore e una motocarriola, del valore totale di circa 8mila euro, e Pizzi ha garantito il sostegno finanziario a tale iniziativa. "Per acquistare queste due attrezzature - ha spiegato Bassi - oltre al contributo del Comune che ringraziamo, cercheremo la collaborazione anche dei cittadini, mettendo in vendita i calendari dell'associazione e chiedendo di destinare il 5 per mille all'AIB di Domodossola".



Mezzo secolo di vita, dunque, ma l'AIB come tutte le associazioni ha necessità di nuove forze: "In tutto il Vco sono operative 26 squadre per un totale di 500 volontari - ha spiegato Raul Bassi, ispettore provinciale - abbiamo però bisogno di far crescere nuove leve, e per questo abbiamo avviato una serie di incontri nelle scuole, per far conoscere il nostro lavoro e, ci auguriamo, costruire nuove generazioni di volontari".