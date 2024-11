Le previsioni meteo per il fine settimana

Fino a lunedì il Piemonte rimarrà sotto l'influsso di una zona di alta pressione, pertanto proseguiranno condizioni di tempo stabile, con locali nebbie e foschie in formazione nelle ore più fredde in pianura, più diffuse e persistenti tra stasera e domani mattina sulle zone centro-orientali. "Da lunedì - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - un minimo depressionario, in lento avvicinamento con moto retrogrado dall'Europa orientale verso i Balcani, apporterà correnti più fresche e secche a cui saranno associati un lieve calo delle temperature e, nella seconda parte della giornata, un graduale aumento della nuvolosità".

SABATO 9 NOVEMBRE 2024

Nuvolosità: al primo mattino cielo in prevalenza nuvoloso con nubi più consistenti sul Piemonte meridionale, e foschie dense o locali nebbie sulle zone pianeggianti; progressive schiarite nel corso della mattinata e condizioni di cielo in prevalenza soleggiato al pomeriggio, ad eccezione di locali addensamenti più persistenti sui settori occidentale e sudoccidentale. Dalla sera foschie e nebbie in pianura. Precipitazioni: dalle prime ore del giorno deboli sulle zone al confine con la Liguria, in esaurimento nel corso della mattinata. Zero termico: in temporaneo calo al primo mattino, in successivo lieve aumento sui 2700-2800 m. Venti: deboli, sulle Alpi meridionali al mattino e orientali al pomeriggio, tra est e nord-est sull'Appennino con rinforzi al confine con la Liguria. In pianura dai quadranti orientali.

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2024

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con possibili foschie o locali nebbie in pianura al mattino, in particolare sulle pianure centro-orientali. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in lieve rialzo a circa 2800-3000 m. Venti: deboli, tra nord e nord-est sull'Appennino con locali rinforzi al confine con la Liguria, altrove orientali.