Una mostra immersiva al fArti Museum per raccontare Tintoretto

Le suggestioni della vita e dell'opera del Tintoretto raccontati attraverso le immagini della cineteca del fArti Museum e accompagnati dai tasti del pianoforte di Roberto Olzer, che insieme in un live show ieri pomeriggio, presso il Farti Museum - Digital Experience, hanno inaugurato ufficialmente la mostra “Il Tintoretto, La forza dei contrari. L’uomo che seppe trasformare l’eroico in quotidiano”.

Nella sala conferenze della Fondazione Dignitatis Personae in via Canuto il direttore del fArti Museum Carlo Teruzzi ha tenuto una lectio su uno dei più importanti pittori del Rinascimento veneziano, il Tintoretto, indagando aspetti della sua pittura, della sua vita e della città di Venezia con i suoi contrari che la caratterizzano, proprio come caratterizzavano il pittore veneziano. Teruzzi ha poi lasciato spazio al maestro Roberto Olzer, che con le sue note ha accompagnato la visione del documentario dedicato alla vita e alla opera dell'artista.

"La mostra che oggi apriamo alle visite delle scolaresche e di chiunque voglia avvicinarsi - spiega Carlo Teruzzi - è un viaggio sensoriale nel mondo della Venezia rinascimentale. Il visitatore è accolto da un momento immersivo, emozionale, dove musica e parole raccontano l'artista. La visita prosegue con un momento dialogato in cui i visitatori potranno essere condotti in una riflessione sulle sensazioni ed emozioni vissute. Gondy, la mascotte digitale della mostra, accompagnerà poi alla scoperta di opere e storia e, infine, i visitatori saranno invitati a cimentarsi in un gioco multimediale".

Una mostra dunque che è una vera e propria esperienza digitale e immersiva, strutturata in una modalità divertente e partecipativa, laboratoriale ed esperienziale e con il coinvolgimento diretto degli studenti del liceo artistico Rosmini International Campus che, oltre ad aver realizzato il percorso digitale, accoglieranno le scolaresche. È possibile prenotare visite guidate chiamando il 371/4628751 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00. Per maggiori info: www.fartimuseum.com