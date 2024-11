L'associazione carabinieri ricorda il 21esimo anniversario dell’attentato di Nassiriya

Martedì 12 novembre l’associazione nazionale carabinieri sezione di Domodossola, in collaborazione con il comune di Beura Cardezza, organizza le celebrazioni per il 21° anniversario dell’attentato di Nassiriya. In quest’ultimo, avvenuto il 12 novembre 2003, persero la vita 19 italiani, di cui 12 carabinieri.

Le celebrazioni iniziano alle 10.15 con la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione di un omaggio floreale al monumento in via Caduti di Nassiriya a Domodossola, di fronte alla caserma dei Carabinieri. A seguire, alle 11.00, la messa in suffragio celebrata da don Paolo Cavagna presso la parrocchia di San Giorgio Martire a Beura Cardezza.

Alla cerimonia sono presenti autorità civili e militari e rappresentanti di associazioni combattentistiche e d’arma. La cittadinanza è invitata a partecipare.