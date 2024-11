Idrogeno, Uniti per Villa: "Acciaierie Beltrame non ha definito se l'opera sarà realizzata"

Lunedì 11 novembre, alle ore 14.00, presso la centrale idroelettrica del Pontetto, in rappresentanza del gruppo consiliare Uniti per Villa abbiamo incontrato alcuni esponenti del Gruppo Acciaierie Beltrame, in seguito ad un invito che ci è pervenuto in maniera informale nei giorni precedenti. La preoccupazione del Gruppo Beltrame è stata quella di dare informazioni circostanziate in ordine all’impianto fotovoltaico che sorgerà nell’area ex Sisma e al recente finanziamento ottenuto dalla regione Piemonte (su fondi del Pnrr) per l’attivazione di un impianto per la produzione di idrogeno.

Come gruppo consiliare Uniti per Villa avevamo richiesto l’incontro, con una lettera del 20 settembre. Innanzitutto, è stato affrontato il tema “fotovoltaico” per il quale il processo di realizzazione sta seguendo l’iter autorizzativo ipotizzato e, fatte salve le ultime demolizioni previste, la procedura non riscontra particolari impedimenti.

In merito al finanziamento per la realizzazione di un impianto di produzione dell’idrogeno, è stato rimarcato che: “…si è solo agli inizi”. Di fatto il finanziamento (per 19 milioni e mezzo di euro) è stato conferito al quarto progetto in graduatoria (inizialmente escluso) e si è basato su una proposta di fattibilità riferita, anche in questo caso, all’utilizzo di aree industriali dismesse. La fase attuale è di studio della possibilità concreta di realizzare tale impianto in relazione alla convenienza, all’impatto ambientale e alla sicurezza. Per tale ragione, preliminarmente, è stato affidato l’incarico ad una ditta specializzata (la IIT di Bolzano) per consentire la valutazione complessiva dell’opera, della sua opportunità, delle implicazioni in termini gestionali, della sicurezza e delle ricadute sul territorio.

Per le argomentazioni riportate, è stato ribadito che Acciaierie Beltrame, non ha ancora definito se l’opera verrà effettivamente realizzata e pertanto le eventuali illazioni che dovessero riguardare tempi di realizzazione, impatto sul territorio, sicurezza degli impianti, della città e dei cittadini, sono al momento del tutto destituite di fondamento. Acciaierie Beltrame si è impegnata a dare opportune comunicazioni riguardo alle future decisioni che verranno intraprese.

Come gruppo Uniti per Villa abbiamo preso atto della volontà espressa e abbiamo rimarcato la necessità di dare opportune informazioni alla cittadinanza. Abbiamo, altresì, evidenziato la preoccupazione in ordine alla salvaguardia che un impianto fotovoltaico/idrogeno può implicare per l’intero territorio. Abbiamo quindi formulato domande circostanziate in ordine a: personale coinvolto per la realizzazione e la gestione dell’impianto; tempi di realizzazione; utilizzo/vendita dell’idrogeno prodotto (“coinvolgimento di Vinavil…”).

Inoltre, abbiamo chiesto di riconsiderare non tanto le “compensazioni” riferite ai parcheggi e all’allargamento di via Valdré, unitamente ad un’ipotesi di pista ciclabile, quanto di valutare un intervento “di ristoro” che possa continuare nel tempo e che possa essere ritenuto un effettivo e duraturo interessamento da parte di Acciaierie Beltrame nei confronti della città e dei suoi abitanti. Per tale motivo, abbiamo anche riproposto l’opportunità di condividere un progetto di comunità energetica. Inoltre, abbiamo richiesto notizie circa l’utilizzo dell’edificio che ospitava gli uffici dell’ex Sisma. Infine, si è richiesto che il “prato” dietro la chiesa di Cristo Risorto ( ex “250”) possa essere utilizzato per scopi che vedano coinvolta la città e la cittadinanza. Come gruppo Uniti per Villa abbiamo raccolto la disponibilità della rappresentanza di Acciaierie Beltrame per ulteriori interlocuzioni e approfondimenti che consentano di monitorare il procedere delle progettazioni, ma abbiamo altresì ribadito con insistenza la richiesta di attenzione verso un territorio che ha dato molto all’imprenditoria, in termini di risorse e persone, e che in cambio ha ottenuto molto poco di quanto avrebbe dovuto adeguatamente ricevere.

Il gruppo consiliare Uniti per Villa