Seconda Categoria: Esio in vetta, Castellettese e Varallo Pombia inseguono

Dopo il mezzo passo falso di domenica scorsa, l’Esio torna a correre: 5-1 al malcapitato Casale Corte Cerro, grazie alle reti di Cuda, Casorati (doppietta), Primatesta su rigore e Campion, e primato solitario confermato. Per i casalesi solo la gioia del gol di Carlucci su rigore, troppo poco per impensierire i verbanesi.

Seconda sconfitta consecutiva per il Fomarco, che al “Curotti” deve cedere sotto i colpi di una Pro Vigezzo scatenata: per i rossoblù a segno Tadina, Rolandi e Bonacina, finisce 3-0. I vigezzini si portano in zona playoff, i biancoverdi di Piccinini si allontanano dalla vetta e vengono superati da Castellettese e Varallo Pombia.

Più dura la realtà per tutte le altre rappresentanti del nostro territorio, che occupano attualmente le ultime cinque posizioni della graduatoria. Il Cireggio deve cedere sul campo del forte Varallo Pombia, squadra che punta a salire in Prima: gli omegnesi lottano e segnano il momentaneo pareggio con Belti Bessero, ma non basta, finisce 3-1 per i padroni di casa.

Sconfitta con identico punteggio anche per la Voluntas Suna, impegnata in casa del Riviera d’Orta. I verbanesi vanno in gol con Schulte Canevari, ma finisce 3-1 per i rivieraschi.

Infine le due ossolane Crevolese e Crodo, rispettivamente terzultima e ultima in classifica, che perdono entrambe per 1-0 in trasferta: avversarie di giornata erano il Maggiora per i ragazzi di Bertaccini, e il Dormelletto Comignago per gli antigoriani. Crodo ancora fermo a zero punti dopo sette turni.

I risultati:

Dormelletto Comignago - Crodo 1 - 0; Gargallo - Castellettese 1 - 2; Maggiora - Crevolese 1 - 0; Riviera D'Orta - Voluntas Suna 3 - 1; Varallo Pombia - Cireggio 3 - 1; Esio Verbania - Casale Corte Cerro 5 - 1; Provigezzo - Fomarco Don Bosco Pievese 3 - 0

Classifica:

Esio 19 - Castellettese 18 - Varallo Pombia 16 - Fomarco Don Bosco Pievese 15 - Pro Vigezzo 13 - Riviera D'Orta, Dormelletto Comignago 10 - Gargallo 9 - Maggiora 8 - Casale Corte Cerro, Cireggio 7 - Crevolese 5 - Voluntas Suna 4 - Crodo 0