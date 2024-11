Terza Categoria, colpo del Montecrestese in casa della Mergozzese

Torna alla vittoria la Pregliese di Gianni Lipari. E lo fa contro un avversario tutt’altro che agevole. Al Comunale di Crevoladossola era infatti ospite il Valsessera, compagine ben strutturata per la categoria e in un buon momento di forma. Primo tempo bloccato, con poche occasioni, la migliore è per Rinaldi che colpisce un legno su punizione. Nel secondo tempo iniziano meglio gli ospiti, poi esce alla distanza la Pregliese, e alla fine è quasi un assedio: diverse occasioni per i gialloverdi, tra cui un’altra traversa, prima del gol decisivo di Piroia a dieci minuti dal termine. Poco dopo viene espulso Rinaldi per doppia ammonizione, ma il risultato non cambierà più: finisce 1-0 per gli ossolani.

L’altra capolista Virtus Crusinallo riesce ad avere la meglio su un coriaceo Verbania Olympia solo nei minuti finali, grazie ad un gol di Alessi. Nonostante la sofferenza, i cusiani ottengono i tre punti, mentre per i verbanesi c’è l’ennesima delusione, pur non avendo demeritato sul campo.

Impresa del Montecrestese nel derby ossolano di Mergozzo: i ragazzi di Daoro si impongono per 3-2 grazie alla tripletta del bomber Henzen. Delusione per la Mergozzese, a cui non sono bastati i gol di Bossi e Laminu, che vede nuovamente allontanarsi la vetta.

Domenica prossima grande sfida al vertice in terra omegnese, si affrontano le due capolista Virtus Crusinallo e Pregliese.

I risultati

Armeno - Oleggio Castello 1 - 2; Meina - San Maurizio 1 - 1; Pregliese - Valsessera 1 - 0; Mergozzese - Montecrestese 2 - 3; Verbania Olympia - Virtus Crusinallo 0 - 1; Libertas Vaprio - Soccer Gattico Veruno 0 - 3

Classifica:

Pregliese, Virtus Crusinallo 16 - Armeno, San Maurizio 13 - Valsessera, Mergozzese 11 - Montecrestese 10 - Oleggio Castello 8 - Meina 7 - Soccer Gattico Veruno 6 - Libertas Vaprio 4 - Verbania Olympia 3