Torna la Colletta Alimentare: 21 punti vendita in Ossola

Sabato 16 novembre torna l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica. Durante la giornata, in tutta Italia sarà possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, supportate dalle organizzazioni partner del Banco Alimentare. Quest’anno, la colletta assume un’importanza ancora più rilevante in un contesto di crescente domanda e di ridotta disponibilità di cibo per la distribuzione.

In oltre 11.600 supermercati, più di 150.000 volontari riconoscibili dalla pettorina arancione inviteranno i cittadini a donare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno, carne in scatola e alimenti per l’infanzia. Nel Verbano Cusio Ossola i punti vendita coinvolti saranno 45: 15 nel Verbano, 9 nel Cusio, 21 nell’Ossola. Di seguito l’elenco completo.

Ossola

Craveggia: Pam, via Provinciale

Crevoladossola: Carrefour market, SS 33 del Sempione 190

Crevoladossola: Ipercoop, via Giuseppe Garibaldi 4

Domodossola: Carrefour, Regione Nosere 31

Domodossola: Coop, piazza Matteotti 11

Domodossola: Coop, via Cassino 10

Domodossola: Eurospin, via Sempione 75

Domodossola; Lidl, via Curotti 16

Domodossola: Penny, Regione Nosere

Domodossola: Tigros, via Giovanni XXIII 13

Druogno: Alimentari, via Domodossola 15

Druogno: Giordani, via Papa Giovanni XXIII

Malesco: OkSigma, piazza Sostine 3

Ornavasso: Signa, via Alfredo Di Dio 20

Piedimulera: OkSima, via Martiri della Libertà 6

Premosello-Chiovenda: Conad City, via Milano 43C

Toceno: Margherita, via Superore 9

Villadossola: Coop, via Campo Sportivo 1

Villadossola: Eurospin, via San Bartolomeo

Villadossola: U2 Supermercato, piazza Attilio Bagnolini

Vogogna: OkSigma, via Nazionale 3

Verbano

Baveno: Conad, SS 33 del Sempione km 87

Baveno: Savoini, via Roma 1

Cannero Riviera: Carrefour Express, via Guglielmo Marconi 33

Cannobio: Carrefour Market, via Zaccheo (ex viale Vittorio Veneto 8)

Cannobio: Carrefour Market, via Francesco Magistris 71

Cannobio: OkSigma, via Darbedo 24

Gignese: Pam, vicolo Balilla

Stresa: Carrefour Market, via Roma 11

Stresa: Conad, via Giosue Carducci

Verbania: Conad, via Guido Rossa 31

Verbania: Esselunga, viale Giuseppe Azari 94

Verbania: Eurospin, viale Giuseppe Azari 95

Verbania: Lidl, corso Nazioni Unite

Verbania: Tigros, corso Goffredo Mameli 23

Verbania: Tigros, via Renco 71

Cusio

Gravellona Toce: Ipercoop, corso Guglielmo Marconi 46

Gravellona Toce: Penny, corso Roma

Gravellona Toce: Tigros, corso Guglielmo Marconi 32

Omegna: Coop, piazza Nobili de Toma 13

Omegna: Lidl, via IV Novembre 35

Omegna: Penny, via Fratelli di Dio

Omegna: Savoini, via Lungo Lago Buozzi 14-15

Omegna: Savoini, via Risorgimento 16

Omegna: Tigros, via IV Novembre 292