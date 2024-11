Truffa su facebook marketplace: 21enne di Isernia denunciato dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Premosello hanno denunciato per truffa un pregiudicato 21enne di Isernia. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia da parte di un residente della bassa Ossola, il quale avendo necessità di reperire un container per il trasporto di galline, nel mese di giugno aveva trovato un annuncio interessante sulla piattaforma Marketplace di Facebook.

Così contattato via messaggio il venditore si era accordato per versare tramite bonifico la somma di 1100 euro. Ma da quella data non aveva ricevuto quanto pattuito. Passate alcune settimane e sospettando di essere stato truffato, lo stesso si era rivolto ai carabinieri. I militari, hanno acquisito tutti i dati in possesso del denunciante, quali numero di telefono del venditore, risultato intestato ad un nome fittizio, e coordinate bancarie del bonifico effettuato.

I successivi accertamenti svolti dai carabinieri hanno permesso di risalire ad un soggetto residente a Isernia, giovanissimo ma che annovera già numerosi precedenti specifici per truffe del genere. Raccolti quindi tutti gli elementi i carabinieri hanno denunciato il 21enne alla Procura di Verbania per Truffa.