Prorogata la mostra dedicata a don Tullio Bertamini

Una mostra (visitabile fino al 15 dicembre), una giornata studio, ed ora un volume a più voci e l'intitolazione del teatro del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola. Si completa così il ciclo di iniziative volute da Fondazione Paola Angela Ruminelli, dall'Istituto della Carità e dalla città di Domodossola in occasione del centenario della nascita di don Tullio Bertamini, con appuntamenti che hanno costellato l'autunno ossolano e con una importante risposta da parte del pubblico.

Inaugurata lo scorso 5 ottobre e aperta fino alla scorsa domenica, la mostra “Colligere fragmenta - Storia e storie ossolane” ha registrato da subito un ottimo apprezzamento da parte dei numerosi visitatori: motivo per cui il comitato organizzatore ha deciso di regalare al pubblico nuove opportunità di visita. L'esposizione sarà infatti visitabile – al piano terra del Collegio Rosmini – fino a domenica 15 dicembre, nei seguenti giorni e orari: venerdì dalle 10.00 alle 13.30, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.30.

Al percorso espositivo si sono affiancati poi appuntamenti speciali, che hanno contribuito a valorizzare una delle figure più alte dell'Ossola. A chiudere il ciclo di eventi, sabato scorso, Domodossola ha voluto omaggiare l'ex preside del Collegio Mellerio Rosmini con una doppia iniziativa di valore. Innanzitutto, la presentazione del volume edito da Grossi “Studi Ossolani. In memoria di Tullio Bertamini”: 26 studiosi ossolani, sotto l'egida del Comitato Scientifico che ha curato le celebrazioni, hanno dato vita a questa raccolta con l'obiettivo di rendere omaggio allo storico Bertamini, alla moltitudine sorprendente di competenze e passioni che ne hanno caratterizzato la vita di professore e studioso.

“A guidare questa squadra di studiosi è stato Enrico Rizzi – dichiara il presidente della Fondazione Paola Angela Ruminelli, Antonio Pagani – e dunque a lui va il mio primo grazie, per aver saputo coordinare al meglio, come un valente direttore d'orchestra, i professori che, ognuno con il proprio strumento, hanno contribuito a regalare ai lettori una vera e propria sinfonia dedicata a Tullio Bertamini. Aggiungo un grazie sentito ad Alessandro Grossi, editore appassionato che, con la consueta professionalità, ha generosamente assunto l'onere editoriale di questa opera che tratteggia l'universalità di don Bertamini”.

Il volume, stampato in tiratura limitata e racchiuso in un elegante cofanetto, è disponibile contattando la Libreria Grossi di Domodossola e può essere acquistato su sottoscrizione. La giornata di sabato scorso ha visto anche l'intitolazione del teatro del Collegio domese come “Auditorium Tullio Bertamini”. Prosegue Antonio Pagani: “L'unione di più forze è sempre fondamentale, a maggior ragione quando si parla di cultura. Paola Angela Ruminelli sarebbe stata felice nel vedere un generoso domese al fianco della Fondazione a lei intitolata, con l'obiettivo comune di migliorare l'offerta culturale della nostra città, proprio come nel caso dell'auditorium che da oggi porta il nome di don Bertamini e che è stato oggetto di importanti lavori di ristrutturazione grazie alla donazione di Pediacoop H24 del dottor Fabrizio Comaita”.