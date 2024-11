Colletta alimentare, nel Vco raccolte oltre 33 tonnellate di cibo

La 28esima Giornata nazionale della colletta alimentare ha visto aumentare a oltre 12.000 i supermercati coinvolti in tutta Italia, e a più di 155.000 i volontari. Più di 5 milioni di donatori hanno contribuito, ciascuno con quello che poteva, a questa grande festa di solidarietà e condivisione, permettendo di raccogliere 7.900 tonnellate di cibo da destinare alle persone in difficoltà. In occasione di questa giornata, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo sostegno non solo concedendo l'alto patronato ma anche contribuendo con una donazione di beni alimentari, un gesto che testimonia la sua vicinanza a chi è in difficoltà.

Nel Vco sono state raccolte più di 33 tonnellate di cibarie, precisamente 33260,8 kg, con un aumento di 1211 kg rispetto al 2023. Per ottenere questo risultato si sono mobilitati più di 500 volontari di tutte le età. Un apporto fondamentale, nella nostra zona come in tutt’Italia è giunto dalle realtà associative che collaborano con la Fondazione Banco Alimentare.

La colletta alimentare, che da 28 anni si ripete senza interruzioni, è una vera e propria festa del dono, dove ogni contributo, piccolo o grande, diventa segno di una solidarietà concreta che unisce le persone e rafforza il senso di comunità. L’iniziativa è stata anche il gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla odierna Giornata mondiale dei poveri, seguendo il messaggio di Papa Francesco che invita ad aprire il cuore e le mani per accogliere e condividere, riconoscendo nei più fragili un bisogno che interpella ciascuno di noi.

Ora la Colletta Alimentare prosegue on line. Dal 16 al 30 novembre con le catene commerciali Carrefour, EasyCoop ed Esselunga; dal 3 al 10 dicembre su Amazon Fresh.