Un sabato ricco di emozioni e creatività in biblioteca a Domodossola

Sabato 23 novembre la Biblioteca di Domodossola ospiterà due eventi speciali che uniscono creatività, gioco e comunicazione, offrendo momenti di apprendimento e divertimento per tutta la famiglia.

La mattina, a partire dalle ore 10, avrà luogo il laboratorio di scrittura collettiva "Ti regalo una storia", condotto da Giuseppe Giacalone, insegnante della scuola primaria e autore di racconti e romanzi premiati. Durante il laboratorio, i partecipanti, guidati da Giacalone, avranno l'opportunità di esplorare il mondo della scrittura attraverso giochi e attività espressive. Partendo da spunti creativi proposti durante l’incontro, i partecipanti costruiranno insieme un testo collettivo, che potrà essere un racconto, una poesia, una filastrocca, o qualsiasi altra forma di narrazione, da destinare a un destinatario scelto in precedenza. Il laboratorio si prefigge di riscoprire l'arte antica del raccontare storie, un’attività che stimola la creatività e favorisce la collaborazione.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, la biblioteca ospiterà l’ultimo incontro del Contakids, un'attività ludico-motoria ideata da Anna Fascendini, pensata per bambini dai 3 ai 6 anni, accompagnati da un genitore. Dopo il successo delle precedenti sessioni, anche questa volta genitori e bambini potranno cimentarsi insieme in attività che stimolano il movimento, la fiducia reciproca e la comunicazione non verbale, saltando, correndo, rotolando, e ballando. Un’occasione unica per vivere un nuovo modo di stare in relazione, senza ruoli prestabiliti, ma sorprendendosi con il gioco.

Questi appuntamenti fanno parte del progetto "Cultura per Crescere: Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia", realizzato grazie al supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo, in collaborazione con il CISS Ossola e il Centro per la Famiglia. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere il welfare culturale per la prima infanzia, favorendo la lettura, la creatività e il benessere delle famiglie.

Per motivi organizzativi, è richiesta la prenotazione per partecipare a entrambe le attività, telefonando al numero 0324/242232 o scrivendo all’indirizzo email: biblioteca@comune.domodossola.vb.it.