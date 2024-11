Giornata contro la violenza sulle donne, a Varzo si inaugura una panchina rossa

Lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’amministrazione comunale di Varzo inaugura una panchina rossa. Il taglio del nastro è in programma per le ore 10.30; la panchina sarà posta in piazza Panighetti, di fronte all’ufficio postale. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.