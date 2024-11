Furti alle Bagnolini, chiavistelli installati sulle uscite di sicurezza: "Atteggiamento imprudente"

In seguito ai ripetuti furti – o tentativi di furto – avvenuti alle scuole medie Bagnolini di Villadossola, il gruppo di minoranza Uniti per Villa presenta un’interrogazione al sindaco Bruno Toscani relativa ad una segnalazione.

“Con preoccupazione ci è stato riferito – si legge infatti nell’interrogazione - che per far fronte alle reiterate intrusioni notturne verificatesi nei locali delle scuole di via Boldrini, si sono installati dei chiavistelli sulle uscite di sicurezza, che impediscono l'utilizzo delle porte antipanico se non vengono preventivamente sbloccati”.

“Mentre si chiede conferma di tali installazioni – prosegue la minoranza - ci si permette di manifestare sorpresa e sconcerto in quanto, in caso di emergenza, tali "bloccaporte" potrebbero causare danni ben maggiori per gli alunni e il personale, docente e non docente, coinvolto. La tragedia dell'incendio al "Cinema Statuto" a Torino e le direttive della legge, e dei Vigili del Fuoco, ci ricordano che sulla sicurezza non si possono attivare atteggiamenti superficiali o imprudenti”, concludono da Uniti per Villa.