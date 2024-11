Manca il farmaco salvavita, l'odissea di un malato disabile

Prima Domodossola e dintorni, poi Verbania, infine Arona e la Lombardia: da giorni Alessio, disabile di Domodossola, è alla ricerca del Luvion, un farmaco salvavita che agisce come diuretico per alcune patologie. “Il farmaco non si trova - racconta Alessio - sono giorni che sto girando tutte le farmacie dell'Ossola. Sono stato anche a Verbania, Gravellona, Omegna ma nulla da fare. Presento la ricetta del mio medico, ma tutti mi rispondono che non è disponibile. Ho provato anche ad Arona, a Laveno, Varese, ora andrò a Milano. Ogni giorno devo assumere quattordici medicinali e il Luvion è uno di questi, non può essere sostituito ma io ne ho bisogno".

Alessio è disperato e per fortuna per la sua ricerca si sposta utilizzando la tessera disabili Bip di Libera Circolazione della Regione Piemonte e la Disability Card che gli consente di avere forti sconti su Navigazione Lago Maggiore, Trenord e Atm e quindi di viaggiare per trovare il farmaco che gli consente di migliorare la sua qualità di vita.

"In alcune farmacie mi hanno anche fatto vedere la pila di ricette mediche per quel farmaco - prosegue - tanti come me ne hanno bisogno, ma i farmacisti non possono far altro che rispondere che non vi è disponibilità".

Infatti il farmaco, prodotto dalla ditta Gentilini, risulta essere in carenza temporanea già dal dicembre 2023, e la stessa ditta recentemente ha comunicato il prolungamento della carenza temporanea del Luvion fino al 31 dicembre. Lo stesso dovrebbe, salvo nuove comunicazioni, tornare disponibile a fine gennaio 2025 ma nel frattempo l'odissea di Alessio e di tanti altri malati come lui prosegue.