Natale a Varese: uno spettacolo di luci e magia

Con il Natale alle porte, la città di Varese si prepara anche quest’anno ad accogliere in città i numerosissimi visitatori attratti ogni anno dalla magia degli eventi organizzati per il periodo delle feste, che contribuiscono a rendere unica l’atmosfera nei luoghi simbolo della città lombarda.

Grande sforzo quello profuso dall’amministrazione comunale, che anche per quest’anno organizza uno spettacolo che ha ormai consolidato il suo successo e la sua attrattività: basti pensare che l’anno scorso sono state quasi un milione e mezzo le visite registrate nel centro di Varese nel solo mese di dicembre, per una media di circa cinquantamila persone al giorno, con picchi che si sono verificati nei weekend e in concomitanza dell’accensione de Il Giardino delle Meraviglie.

E sarà proprio Il Giardino delle Meraviglie ad essere il clou del Natale varesino. Allestito all’interno dei Giardini Estensi, meraviglioso spazio verde nel cuore della Città Giardino, un gioco di luci abbellirà le aiuole dello splendido giardino settecentesco in stile viennese, mentre il video-mapping renderà unica la facciata interna del Palazzo Estense, sede del Comune. Uno spettacolo di immagini e colori pronto a incantare chiunque lo veda che prenderà il via domenica 1° dicembre, alle 18.30.

Sempre all’interno dei Giardini Estensi è stata allestita anche la pista del ghiaccio, per permettere a grandi e piccini di divertirsi pattinando.

In piazza Monte Grappa, a pochi passi dai Giardini Estensi, sarà addobbato il grande albero di Natale, che sarà acceso, assieme a tutte le luminarie delle vie cittadine, venerdì 29 novembre, alle 18.30. L’accensione sarà accompagnata da canti e gospel e dall’apertura delle casette in legno che ospitano i tradizionali mercatini natalizi, incentrati principalmente su specialità culinarie.

Non solo centro città: saranno diverse anche le iniziative presso il Sacro Monte di Varese. Patrimonio dell’UNESCO, il borgo sarà illuminato dalle lucine, che verranno accese il 7 dicembre, e ospiterà il concerto prenatalizio il 22 dicembre, alle 17.30.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Le iniziative per le festività natalizie del Comune di Varese iniziano domani, venerdì 29 novembre, e proseguiranno fino al 6 gennaio.