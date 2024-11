Ciss Ossola, in assemblea si parla di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale

Si svolge il 29 novembre nella sede di via Mizzoccola alle 17.00 l’assemblea del Consorzio Intercomunale dei servizi sociali dell'Ossola. All'ordine del giorno una variazione di bilancio per il biennio 2024-2026.

Ancora, i sindaci o i rappresentanti dei comuni discuteranno un ordine del giorno sulla tabella millesimale per l'anno 2025 e un atto di indirizzo per la prosecuzione della gestione del servizio di accoglienza e assistenza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale per il 2025.

L'assemblea sarà attivata con modalità mista in videoconferenza e in presenza.