Un nuovo defibrillatore in ricordo di Stefano Bargiga FOTO

CorriAmo per un Sorriso - sport & solidarietà, in collaborazione con Il Cantante della Solidarietà Salvatore Ranieri, ha donato al comune di Pieve Vergonte un defibrillatore salvavita per ampliare il progetto del “Comune cardioprotetto”. Il dispositivo è stato donato in memoria di Stefano Bargiga, il muratore tragicamente scomparso sul lavoro la scorsa estate. Alla cerimonia di donazione ha partecipato la famiglia di Stefano, l'amministrazione comunale, il presidente di CorriAmo Paolo Azzi, ideatore della donazione che precisa "di aver voluto affidare questa responsabilità a Salvatore Ranieri, esperto di cardioprotezione nonché istruttore di primo soccorso laico e sanitario". Presente alla cerimonia di consegna anche Maurizio Perna, presidente del Fomarco calcio.

Il defibrillatore è stato installato al bar Alyssa. Sono state anche consegnate le certificazioni all'uso del defibrillatore ai dirigenti della società di pallavolo e calcio del Fomarco che hanno frequentato l'apposito corso.