Sostegno agli affitti: Villadossola attiva un bando per le famiglie in difficoltà

Il Comune di Villadossola ha annunciato l’avvio di un bando per aiutare le famiglie in difficoltà a sostenere il pagamento dei canoni di locazione, nell’ambito del progetto “Reti territoriali contro la povertà – Codice progetto 2022-3330”.

Dal 13 gennaio al 14 marzo 2025, i cittadini residenti con un ISEE fino a 15.000 euro potranno presentare domanda per ottenere un contributo economico, fino a un massimo di 700 euro, per coprire i costi dell’affitto dell’abitazione principale.

L’erogazione dei fondi avverrà sulla base di una graduatoria stilata dall’Ufficio Assistenza Economica del Comune, in collaborazione con il CISS Ossola.

I moduli di domanda saranno disponibili a partire da gennaio 2025 e potranno essere scaricati dalla home page del sito web comunale (www.comune.villadossola.vb.it), ritirati presso il municipio in via Guglielmo Marconi 21 o presso la sede del CISS Ossola in via Fabbri 33. Sarà inoltre possibile richiederli direttamente agli sportelli negli orari indicati:

Municipio di Villadossola : dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:30; giovedì anche dalle 16:00 alle 18:00.

: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:30; giovedì anche dalle 16:00 alle 18:00. CISS Ossola (sede di Villadossola): martedì, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:00; giovedì dalle 14:00 alle 16:00.

Per ulteriori informazioni, i cittadini possono contattare l’Ufficio Assistenza Economica del Comune ai numeri 0324 501442 o 0324 501401, negli stessi orari di apertura al pubblico.