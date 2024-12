Visita del generale Andrea Paterna al comando provinciale

Nella mattinata odierna il Generale Andrea Paterna, comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, ha fatto visita al Comando provinciale dove ha incontrato il comandante provinciale, col. Domenico Baldassarre e una rappresentanza di tutti i reparti carabinieri del VCO. L’occasione è stata quella di portare di persona a tutti i militari della provincia gli auguri per le prossime festività natalizie.

Nel corso della visita il generale ha consegnato personalmente a due militari della Sezione Radiomobile di Verbania un encomio solenne, tributato dal comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per il salvataggio di un giovane aspirante suicida dello scorso 5 gennaio a Premosello, quando i due carabinieri si erano immersi nelle gelide acque del fiume per recuperare e trarre in salvo il malcapitato. L’ufficiale, nel consegnare uno dei più alti riconoscimenti dell’Arma, ha voluto rimarcare di fronte a tutti gli altri militari come i due colleghi, trovandosi in quella situazione di rischio per la propria incolumità, abbiano scelto di fare con coraggio ed altruismo la cosa giusta al momento giusto, interpretando in pieno lo spirito che deve animare chi indossa la divisa del carabiniere.