Promozione, il Feriolo frena la capolista Juve Domo FOTO

Juve Domo raggiunta in cima alla classifica dal Cossato, che ha la meglio sulla Dufour Varallo, mentre i granata non riescono a piegare un Feriolo ordinato (0-0). Gli ossolani tengono il pallino del gioco ma faticano a creare occasioni concrete, e alla fine devono accontentarsi di un punto, confermando qualche difficoltà al “Curotti”. Per i gialloblù del nuovo allenatore Luca Porcu è un buon punto, che fa il paio con quello conquistato a spese del Cossato una settimana fa.

Soddisfatto il nuovo mister lacuale: “Un buon punto contro la prima della classe, penso che questo possa essere un nuovo inizio per il Feriolo. Ovviamente la gara l’hanno fatta loro, ma noi ci siamo difesi con ordine e tutto sommato non abbiamo corso grandissimi rischi, se non in una occasione nella ripresa. Avessimo avuto più gamba, avremmo potuto anche pungere di più in ripartenza, ma per il momento va bene così. Subentrare in panchina in corsa non è mai facile, in pratica ho fatto solo due allenamenti e mezzo con i ragazzi, loro hanno comunque fatto quello che avevo chiesto, sono soddisfatto. Ora dobbiamo lavorare per preparare bene la prossima partita contro il Montanaro, sarebbe ora che il Feriolo togliesse quello zero alla voce “vittorie” in questo campionato”.

Terzo allenatore in panchina per l’Omegna in questa stagione, ma la musica non cambia. Il nuovo mister Antonello Foti non riesce per ora a invertire la tendenza, e arriva uno 0-2 pesante sul campo della diretta concorrente Union Novara. Per gli omegnesi una gara sfortunata, in cui gli episodi decisivi sono stati l’espulsione del portiere Borella a inizio ripresa e l’autorete di De Stefano cinque minuti più tardi. La partita si fa così durissima per i nigoglini, e il raddoppio dei padroni di casa a dieci minuti dal termine chiude ogni discorso. Con questa vittoria i novaresi agganciano proprio i rossoneri, e si lasciano alle spalle Feriolo e Ornavassese.

Altra sonora sconfitta per l’Ornavassese, che rimedia un netto 0-3 sul difficile campo di Gattinara. I vignaioli confermano la loro fin qui ottima stagione, che li vede in zona playoff a soli quattro punti dalla vetta; per i ragazzi di Fusè tanta fatica per segnare, e si trovano ora da soli in ultima posizione.

Risultati:

Virtus Vercelli - Cameri 2 - 0; Città Di Cossato - Dufour Varallo 2 - 1; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Montanaro 1 - 0; Fulgor Chiavazzese RV - Ivrea 2 - 2; Gattinara - Ornavassese 3 - 0; Juventus Domo - Feriolo 0 - 0; Union Novara - Omegna 2 - 0; Orizzonti Canavese - Arona 0 - 0

Classifica:

Città Di Cossato, Juve Domo 26 - Ivrea 25 - Arona, Gattinara 22 - Fulgor Chiavazzese RV, Virtus Vercelli 21 - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 18 - Cameri 17 - Dufour Varallo 15 - Orizzonti Canavese 14 - Montanaro 12 - Union Novara, Omegna 7 - Feriolo 5 - Ornavassese 4