Grande successo per "Il Mulino di Babbo Natale" a Druogno

Grande successo a Druogno per la seconda edizione de “Il Mulino di Babbo Natale”. Per la gioia dei più piccoli nei giorni scorsi l'antico mulino di Sasseglio è stato addobbato per accogliere Babbo Natale e i suoi elfi. I bambini hanno potuto consegnare la letterina a Babbo Natale, scattare una foto ricordo e gustarsi una golosa merenda con cioccolata calda, vin brulè, panettone e pandoro.

“È stata una giornata speciale ricca di solidarietà – il commento degli organizzatori – la casa di Babbo Natale è infatti un mezzo per raggiungere un obiettivo più importante: quello di portare un sorriso a quanti più bambini possibile”. Nel corso del pomeriggio i Babbo Natale in moto e apecar hanno raggiunto il mulino per la consegna dei giochi alla Croce Rossa Italiana di Domodossola in occasione dell'iniziativa “Il regalo solidale”. I volontari si sono poi occupati di distribuire i giochi ai bambini del territorio. E concludono: “Vogliamo ringraziare le famiglie che hanno donato i giochi, la Croce Rossa Italiana di Domodossola e l'Ambulanza Valle Vigezzo, le istituzioni e la Protezione Civile, le associazioni di volontariato, l'Associazione Sfera e l'Ufficio Turistico di Druogno, il Moto Club Valle Vigezzo, le donne degli stinchèet, Pietro per la sua musica, il fotografo Maurizio Besana e tutti i volontari che hanno contribuito per l'ottima riuscita dell'iniziativa”. Ma la solidarietà non si ferma: fino al 12 gennaio sotto il portico del comune di Druogno sarà allestito “L'albero della solidarietà” grazie a Vigezzo ti Aiuta e alla Cooperativa Sfera: chi lo desidera può portare generi alimentari a lunga conservazione per contribuire a realizzare l'albero e donare aiuto e un pizzico di felicità alle famiglie più bisognose del territorio.